Duas pessoas são presas transportando mais de 120 quilos de cocaína na Capital

Duas pessoas, de idades entre 34 e 47 anos, foram presas ontem (30), com mais de 120 quilos de pasta base de cocaína, na BR-262, em Campo Grande. Aos policiais, os suspeitos relataram que entregaram os entorpecentes em São Paulo.

O flagrante aconteceu em um trabalho conjunto entre a Polícia Civil (PC), por intermédio da Delegacia Especializada na Repressão ao Narcotráfico (DENAR) e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O flagrante aconteceu por volta das 9h, quando policiais realizavam uma fiscalização na rodovia e avistaram um caminhão Trator Scania/R, atrelado ao semi-reboque do tipo cegonha, que estava estacionado no pátio de um posto de gasolina às margens da BR-262. O caminhão cegonha transportava apenas um veículo, mais precisamente uma caminhonete GM/Silverado.

Os policiais suspeitaram e abordaram o motorista do caminhão. Aos agentes da PRF, o caminhoneiro de 47 anos, ficou nervoso no momento em que foi interrogado, entrando em contradição com o seu destino final. Diante das contradições e nervosismo apresentado, os policiais rodoviários utilizaram os cães farejadores K9 Bella e K9 Thor, que indicaram que haveria entorpecentes na carroceria da caminhonete. No veículo, os policiais encontraram mais de 123 tabletes de cocaína, pesados foram somados 126,8 quilos de pasta base.

Após o flagrante, o caminhoneiro resolveu colaborar com o trabalho da polícia e acabou entregando a identidade do motorista da caminhonete. Ainda relatou aos agentes da PRF, que veículo seria entregue em São Paulo e ainda acrescentou informações de que receberia R$ 600,00 e que o intermediário pelo serviço seria um homem de 34 anos.

Com as informações, policiais civis em ajuda com agentes da Denar e PRF, realizaram diversos trabalhos de inteligência e pesquisa em sistemas até na localização do suspeito, que seria um intermediador do tráfico.

Questionado, o homem de 34 anos confessou o crime e disse que seria o mentor e que inclusive, pegou pelo frete e fez toda intermediação do transporte.

Os dois presos foram encaminhados ao sistema prisional e estão à disposição da justiça.

