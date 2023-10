Duas pessoas são presas pela PF com imagens de abusos sexuais contra crianças

Dois homens foram presos em flagrante na manhã de hoje, em duas operações simultâneas contra exploração sexual infantil e abuso sexual de crianças e adolescentes em Maracaju, a 158 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações da Polícia Federal, foram cumpridos mandados de busca nos endereços dos suspeitos.

A Operação 24/7 originou-se de informações recebidas por meio da Interpol em que foi noticiado que um brasileiro havia compartilhado mais de 500 arquivos contendo material com cenas de abuso sexual de crianças e adolescentes. Durante o cumprimento do mandado, foi realizada a prisão em flagrante de um indivíduo, detentor de arquivos que continham cenas de abusos sexuais praticados contra menores de idade.

O nome da Operação “24/7” remete a vigilância realizada pela Polícia Federal, de forma ininterrupta (sete dias da semana, vinte e quatro horas por dia), no combate aos delitos de armazenamento/compartilhamento de material envolvendo abuso sexual infantojuvenil e crimes correlatos.

Ainda conforme as investigações, já no âmbito da Operação Prohibitus Content, policiais federais cumpriram um mandado de busca e apreensão, objetivando também combater o armazenamento e o possível compartilhamento na internet de material contendo abuso sexual de crianças e adolescentes.

Durante o cumprimento do mandado, foi identificado um indivíduo que armazenava arquivos que continham cenas de abusos sexuais praticados contra menores de idade, o que motivou sua prisão em flagrante.

Ambos os presos e os materiais apreendidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Federal de Dourados/MS para os procedimentos legais.

As investigações continuam em andamento na busca por informações que possam indicar o envolvimento de outros autores das condutas ilícitas. As penas máximas dos crimes investigados podem chegar a mais de 10 anos de prisão.

O nome da Operação “Prohibitus Content”, em tradução livre, significa Conteúdo Proibido e remete ao compartilhamento de conteúdo de abuso sexual infantojuvenil, uma vez que esta conduta é proibida pelas leis brasileiras.

