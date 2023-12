Duas pessoas são presas com quase 80 quilos de maconha na MS-466

Agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na madrugada de hoje (12), quase 80 quilos de maconha, em um veículo, na MS-466, próximo a Nova Andradina, a 297 quilômetros de Campo Grande. Duas pessoas, o motorista de 29, e o passageiro de 25 anos, foram detidos.

O flagrante aconteceu durante o bloqueio policial, quando os policiais depararam com um veículo Corsa Classic de cor prata, em atitudes suspeitas na rodovia. Ao abordar o carro, os policiais deram sinal de parada ao motorista, mas sendo desrespeitado, fugindo em seguida por uma rodovia pela zona rural do município. Durante a perseguição, o condutor e o passageiro, abandonaram o carro, mas foram detidos quando tentavam fugir a pé.

Segundo a polícia, os dois não portavam documentos obrigatórios de identificação. Durante a vistoria veicular localizou-se os 79,2 quilos de maconha, escondidos no veículo.

Durante o interrogatório, ambos disseram que foram contratados para pegar o veículo já com a droga, em Dourados, e entregá-lo em Campo Grande (MS).

A ocorrência foi registrada e entregue na Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira). Segundo a polícia, o prejuízo ao crime foi estimado em R$ 173 mil.

