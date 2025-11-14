Duas mulheres são presas por tráfico após denúncia em Três Lagoas

Guarnição encontrou quase 70 gramas de crack e dinheiro em espécie no imóvel, segundo registro policial

Duas mulheres, de 19 e 26 anos, foram presas na última quinta-feira após uma denúncia anônima indicar a existência de tráfico de drogas em um condomínio de Três Lagoas.

De acordo com o boletim, equipes da Força Tática do 2º BPM foram ao condomínio para averiguar a informação repassada pelo telefone 190. No local, as duas suspeitas foram abordadas. Durante a entrevista, elas afirmaram que vendiam porções de entorpecentes e indicaram o apartamento onde mantinham a droga.

No imóvel, os policiais apreenderam 69,9 gramas de crack, além de dinheiro que, segundo o registro, seria oriundo da venda do entorpecente e de programas.

As duas mulheres receberam voz de prisão e foram levadas para a Delegacia de Polícia, onde o flagrante foi formalizado e o material apreendido foi apresentado.

