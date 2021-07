Droga seria enviada para Hong Kong pelos Correios – Diversas encomendas com drogas foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta quinta-feira (29). Os entorpecentes seriam enviados para São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e até Hong Kong.

A apreensão foi uma ação conjunta desenvolvida no Centro de Distribuição dos Correios (CDD) entre o Grupo de Operações com Cães (GOC/MS) e Setor de Coordenação de Segurança Corporativa da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

Cães de faro de drogas foram utilizados para indicarem se havia entorpecentes no local. Os animais encontraram a maconha do tipo “in natura”, com alto teor de THC, e cloridrato de cocaína, a forma mais cara da cocaína. A encomenda iria para Corumbá.

Entre as diversas caixas, uma delas chamou a atenção dos policiais pela forma como a droga estava ocultada. A cocaína foi localizada prensada dentro de uma engrenagem de peça agrícola, a qual iria para a Hong Kong. As encomendas foram encaminhadas a Polícia Federal da Capital.

