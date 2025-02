Donos de bar da 14 de Julho são presos com drogas; outros dois jovens foram detidos por tráfico

Um casal, de 34 e 32 anos, donos de um bar localizado na Rua 14 julho, foi detido após ser flagrado comprando entorpecentes. O caso aconteceu no Jardim São Lourenço, em campo grande, nessa segunda-feira (10). Além deles, outros dois jovens, de 21 e 23 anos, foram presos por tráfico.

Segundo informações divulgadas, a policia teria recebido uma denúncia de que os jovens estariam comercializando drogas vindas de Corumbá em um apartamento. No local, durante vigia, um deles teria entregado um pacote de aparência suspeita para um carro Polo estacionado e, em seguida, entrado em um Celta, seguindo em direção contrária.

No celta, o rapaz de 21 anos foi encontrado carregando um pacote de maconha que, segundo ele, havia comprado com o dono do apartamento, por R$80. À polícia, o homem confessou ter mais entorpecentes em sua residência. No total, 3,472 quilos de maconha e duas balanças de precisão foram apreendidos.

Já no outro carro, estavam os donos do bar acompanhados do filho, de 10 anos. Além do pacote flagrado pela policia durante a vigia, drogas também foram encontradas escondidas no porta-luvas do veículo.

Conforme ainda o boletim de ocorrência, durante a abordagem, a mulher se recusou a prestar depoimento, se referindo aos agentes como “policiais de bosta”. Antes de ser contida, ela chegou a arremessar um celular no chão, quebrando-o.

Ao serem questionados, a mulher afirmou que moravam no centro da Cidade, mas foi desmentida pelo filho, que contou que a família morava no bairro Nova Lima. A veracidade da informação foi confirmada pela policia.

Na delegacia, o pai da criança confessou ter comprado 80 gramas de maconha no apartamento, pelo valor de R$ 560. Além disso, ele relatou a polícia ter mais 3 kg de maconha na residência da família.

A polícia está investigando o caso, e os envolvidos aguardam por audiência de custódia.

