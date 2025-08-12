Dono da Ultrafarma é preso em operação que apura pagamento de R$ 1 bilhão em propinas a fiscais em SP

O empresário Sidney Oliveira, dono da rede de farmácias Ultrafarma, foi preso na manhã desta terça-feira (12) durante a Operação Ícaro, do Ministério Público de São Paulo (MP-SP). Também foram detidos um fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda e um executivo da Fast Shop, empresa especializada na venda de eletrodomésticos e eletrônicos.
A investigação apura um esquema de corrupção que teria movimentado mais de R$ 1 bilhão em propinas pagas a auditores fiscais tributários do Departamento de Fiscalização. Segundo o MP, processos administrativos eram manipulados para facilitar a quitação de créditos tributários de empresas do setor de varejo.
Em troca, as companhias pagavam uma “mesada” a pelo menos um dos fiscais, por meio de uma empresa registrada em nome da mãe dele.
Mandados e apreensões
Além das prisões, a operação cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e nas sedes das empresas investigadas. “A operação é fruto de meses de trabalho investigativo, com análise de documentos, quebras de sigilo e interceptações autorizadas pela Justiça”, informou o Ministério Público.
Os envolvidos poderão responder por corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Até o momento, Ultrafarma, Fast Shop e a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo não se manifestaram sobre o caso.
Com informações do Estadão Conteúdo
