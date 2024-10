Doleiros que trabalhavam para várias quadrilhas são alvo da Operação Alcaçaria em MS

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (9), a Operação Alcaçaria, que tem como objetivo combater uma rede de operadores financeiros que presta serviços a diversas organizações criminosas em todo o Brasil. Mato Grosso do Sul é alvo da operação.

No total, são cumpridos 62 mandados de busca e apreensão, 10 mandados de prisão preventiva e 3 mandados de prisão temporária, em 9 estados do país: São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais.

Além dos mandados de busca e prisão, foram decretados o sequestro de bens imóveis e veículos, bem como o bloqueio de valores em contas bancárias das pessoas físicas e jurídicas investigadas. Também foi apreendida grande quantidade de gado em propriedade rural vinculada a um dos líderes da organização criminosa.

Em MS

As ordens judiciais são cumpridas em Campo Grande, Bonito, Anastácio e Ponta Porã. Os nomes dos alvos não foram revelados pela Polícia Federal.

A investigação identificou que por cerca de 3 anos a organização criminosa realizou depósitos de valores em espécie em contas de empresas de fachada, com sócios laranjas, na ordem de pelo menos R$ 1,2 bilhão. Informações do COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) indicaram que os depósitos eram feitos diariamente, em agências bancárias de todo o país.

A investigação também apura a participação de diversas outras empresas de fachada e exchanges de criptoativos responsáveis por fornecer ativos virtuais a doleiros. Segundo a apuração, esses doleiros seriam responsáveis pela evasão de divisas e lavagem de dinheiro dos mais diversos crimes em todo o Brasil, em prática conhecida como “cripto-cabo”.

As investigações apuram os crimes de organização criminosa, lavagem de capitais, evasão de divisas, operação de instituição financeira ilegal e uso de documento falso.