Dois são presos transportando quase 1 tonelada de maconha na MS-289

Dois homens, foram presos, ontem (19), transportando em um veículo de passeio, quase 1 tonelada de maconha. O flagrante aconteceu na MS-289, em Amambai, a 351 quilômetros de Campo Grande. Segundo a polícia, os entorpecentes seriam entregues na cidade de Campo Verde (MT).

De acordo com informações do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), os agentes realizavam fiscalizações na rodovia, quando deparou um veículo Golf de cor prata, em atitudes suspeitas na rodovia e realizou sinal de parada ao condutor.

Ao deparar com os policiais do DOF, o motorista não obedeceu ao sinal de parada e acelerou o veículo. A perseguição durou quilômetros, quando o condutor perdeu a direção do automóvel e caiu numa vala as margens da MS-289.

O condutor e o passageiro, que não tiveram a identidade divulgada, sofreram ferimentos e foram socorridos por uma equipe do Corpo de Bombeiros, que os encaminhou até o hospital da cidade.

Diante do flagrante, os agentes do DOF realizaram uma varredura no veículo e encontraram 920 quilos de maconha. De acordo com a polícia, o prejuízo foi estimado em mais de R$1,8 milhões de reais.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Amambai.

