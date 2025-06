Dois são presos por suspeita de envolvimento em série de furtos em Rio Brilhante

Prisões ocorreram após avanço nas investigações; outros crimes ainda são apurados

Dois homens, de 36 e 23 anos, foram presos no último sábado (28) em Rio Brilhante, a cerca de 161 quilômetros de Campo Grande, por suspeita de envolvimento em uma sequência de furtos a estabelecimentos comerciais da cidade. As prisões aconteceram após a conclusão de inquéritos que apontaram indícios de participação dos investigados nos crimes.

Com base nos elementos reunidos, a autoridade responsável pelo caso solicitou a prisão preventiva dos suspeitos, e o pedido foi aceito pelo Judiciário local. A partir disso, equipes foram mobilizadas para cumprir os mandados, localizando e detendo os dois indivíduos.

Apesar das prisões estarem relacionadas a delitos já investigados, ambos também são alvo de outras apurações, que buscam esclarecer se eles participaram de furtos ainda não solucionados. As investigações seguem em curso.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram