Dois são presos em flagrante por venda de cigarros eletrônicos e bebidas falsas

Duas estabelecimentos foram fechados nesta quarta-feira (29) por venda de cigarros eletrônicos e bebidas falsificadas, em Campo Grande. Além disso, duas pessoas foram presas em flagrante durante a fiscalização, realizada pela Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo).

A ação foi realizada nos bairros Jardim Tijuca e Nashville, com conjunto com o Procon Estadual (Secretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor. Os autuados vão responder por violação às normas que proíbem, exposição, venda de dispositivos eletrônicos e acessórios de cigarros eletrônicos.

Foram apreendidos 650 cigarros, bebidas falsificadas além de acessórios. Os presos, um deles reincidente, foram encaminhados a Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada).