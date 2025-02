Dois são mortos em troca de tiros após monitoramento de helicóptero suspeito na fronteira

José Márcio de Carvalho, de 54 anos e um outro indivíduo que não teve informações divulgadas, morreram durante confronto com a polícia após monitoramento de helicóptero suspeito. O caso aconteceu nesta quarta-feira (12), em uma fazenda na região de Tacuru, area fronteiriça entre Mato Grosso do Sul e Paraguai.

Segundo informações do boletim de ocorrência, policiais do DOF (Depatamento de Opereações de Fronteira) foram informados de que um helicóptero suspeito teria pousado na região da fazenda. No local, cercados pelos agentes, os autores se dirigiram em direção a mata, onde dispararam contra os policias. Na troca de tiros, dois individuos foram baleados e encaminhados ao Hospital Regional de Amambai, onde não resistiram.

O caso segue em investigaçãos, mas as suspeitas policiais são de que os homens no interir do helocóptero possuem ligação com o narcotráfico.