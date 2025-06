Dois homens são presos em flagrante furtando residência na Vila Alba, Campo Grande

Na noite de terça-feira (17), dois homens, de 27 e 28 anos, foram presos na Vila Alba, região oeste de Campo Grande, por furtarem uma residência. A dupla foi flagrada pela GCM (Guarda Civil Metropolitana) enquanto carregava um botijão de gás e bebidas.

Durante uma ronda no bairro, os agentes foram alertados por um morador sobre a presença suspeita dos indivíduos nas proximidades. A poucos metros do local informado, os suspeitos foram localizados: um carregava o botijão, enquanto o outro levava uma sacola com fardos de cerveja e refrigerante.

Eles confessaram o crime, aproveitando que a casa estava vazia para cometer o furto. Os detidos foram levados à Depac-Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro de Polícia Especializada), no bairro Tiradentes.

