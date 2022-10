Dois homens são presos após tentarem abusar de filha de Guarda Municipal

Um agente da Guarda Municipal de Bonito, a 215 quilômetros de Campo Grande, viveu momentos tensos na última sexta-feira (30). Por volta das 23h30m a filha de um dos agentes acionou a GMB, via celular, relatando que estava sofrendo perseguição de dois homens.

Alguns momentos antes a vítima estava em uma praça com um colega, quando em determinado momento decidiu ir embora. Ela então percebeu que dois homens, que estavam em um conveniência do centro da cidade, estavam caminhando no mesmo sentido que ela, mas não deu tanta importância.

Porém, próximo a um restaurante, a jovem foi abordada por dois indivíduos que começaram a falar palavras de baixo calão e perguntaram onde ela estava indo. A vítima disse que estava indo para casa e que morava com o pai e com o avô, pois era o local mais próximo.

Os suspeitos começaram a passar a mão pelo corpo da vítima, acariciando o rosto e impedindo a jovem de prosseguir o caminho. Muito nervosa e tremendo, assim que conseguiu acessar a rede wifi da casa do avô, enviou mensagens ao pai, que é guarda municipal, dizendo que havia “um cara a perseguindo”.

Um dos homens, percebendo o nervosismo da vítima e que estava entrando em contato com alguém, tirou o celular da mão da jovem, segurando-a forte pelo braço, para que pudesse continuar a apalpá-la, momento exato em que a viatura chegou ao local.

Os homens e a vítima forma levados ao quartel da Guarda Municipal, onde foi feito um boletim de ocorrência, e encaminhado para a Polícia Civil para providências cabíveis.

Serviço:

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

O canal envia o assunto aos órgãos competentes no município de origem da criança ou do adolescente.

Com informações do site Bonito Informa.