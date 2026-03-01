Dois homens morrem após serem baleados em frente a casa durante a madrugada em Caarapó

Vítimas foram atingidas quando chegaram ao local em uma picape; caso é investigado para esclarecer circunstâncias e autori

Dois homens, identificados como Cássio de Souza e Hugo Centurião Enciso, morreram após serem atingidos por disparos de arma de fogo na madrugada deste domingo (1º), em frente a uma residência na Rua Américo Vesúvio, no bairro Capitão Vigário, em Caarapó.

De acordo com as informações apuradas, os dois chegaram ao local durante a madrugada em uma picape. Após estacionarem o veículo em uma estrada próxima, eles desceram e foram até a casa de um homem que já foi identificado e é apontado como suspeito do crime.

Durante a confusão, os dois foram baleados pelas costas. Hugo morreu no meio da rua, enquanto Cássio caiu na varanda da residência e não resistiu aos ferimentos.

Equipes policiais estiveram no local para os primeiros levantamentos, e a área foi isolada para os trabalhos da perícia. Depois disso, os corpos foram recolhidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal.

O caso é tratado como duplo homicídio e segue em investigação. As autoridades tentam esclarecer como o crime aconteceu, o que teria motivado os disparos e quem foi o responsável.

