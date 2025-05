DOF intercepta carro furtado e prende suspeito em rodovia de Tacuru

Veículo havia sido levado de Curitiba no mesmo dia e seria entregue em Paranhos por R$500

Um bloqueio de rotina do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) terminou com a prisão de um homem de 25 anos e a recuperação de um carro furtado nesta segunda-feira (19), na MS-295, em Tacuru, região sul do Estado.

Os policiais abordaram um Chevrolet Onix branco que transitava pela zona rural do município em direção a Paranhos. O condutor, ao ser questionado, demonstrou nervosismo excessivo e deu respostas contraditórias sobre a viagem. A atitude levantou suspeitas e motivou uma checagem detalhada do veículo.

Durante a verificação, os militares confirmaram que o carro havia sido furtado no mesmo dia na cidade de Curitiba, no Paraná. Diante da constatação, o motorista admitiu que havia sido contratado para buscar o automóvel na capital paranaense e levá-lo até Paranhos, onde receberia R$500 pelo serviço.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Tacuru, onde o caso foi registrado. O suspeito permanece detido à disposição da Justiça.

