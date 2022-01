DOF apreende mais de 920 kg de maconha em uma residência na Fronteira

Policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam 923 quilos de maconha, na tarde desta quarta-feira (12), em uma casa no Bairro da Granja, em Ponta Porã. Ninguém foi preso, pois a casa estava vazia.

Segundo o DOF, os policiais faziam patrulhamento na área urbana do município quando receberam uma informação anônima de que uma casa estava sendo utilizada naquele bairro como entreposto para os traficantes. No local, foram informados que um carro, com placas paraguaias, havia acabado de deixar o imóvel.

No interior da residência, que estava sem ocupantes e móveis, foram encontrados diversos fardos de maconha. Rondas foram feitas na região, mas nenhum suspeito foi encontrado. A droga avaliada em quase R$ 1,4 milhão foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã.

(Com Itamar Buzzatta)