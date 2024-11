Polícia apreende mais de 500 quilos de maconha dentro de veículo em Maracaju

Nesta sexta-feira (22), os policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam 530 quilos de maconha em um veículo Fiat Strada em Maracaju. Ninguém foi preso na ação.

o DOF fazia um patrulhamento pela MS-166, zona rural do município, quando localizaram o carro abandonado às margens da rodovia, com diversos fardos do entorpecente. Diligências foram feitas na região, mas nenhum suspeito localizado.

O material apreendido, avaliado em mais de R$ 1 milhão, foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Maracaju.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo.

