DOF apreende em MS carga de droga avaliada em R$ 2 milhões

O DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreendeu ontem (30), em um Fiat/Touro uma carga de mil quilos de drogas, na zona rural de Sete Quedas, município distante 467 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações policiais, a equipe fazia bloqueio em uma região conhecida como Estrada da Macoin, quando o veículo que seguia no sentido da fiscalização, ao perceber a presença do DOF retornou. Após aproximadamente cinco quilômetros do bloqueio o condutor abandou o veículo em meio a uma plantação de milho e fugiu a pé.

Em busca, foram localizados na Touro 960 quilos de maconha e 40 quilos de skunk. O veículo também estava com queixa de furto, registrado em abril deste ano. O material apreendido avaliado em aproximadamente R$ 2.4 milhões foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Sete Quedas.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.