Discussão por R$ 15,00 termina com catador assassinado a facadas na Capital

Um homem identificado como Denis Eladio de Queiroz Baez, de 30 anos, foi assassinado na madrugada desta sexta-feira (29), no Bairro Nova Lima, em Campo Grande. O homicídio foi após uma discussão devido ao roubo de uma carteira, com R$ 15.

O crime aconteceu por volta da 1 hora da madrugada. O corpo estava sob uma árvore, em uma área de campo.

De acordo com a Polícia Militar, a discussão ocorreu entre coletores de material reciclável. Denis estava em uma residência na Rua Claudio Manoel da Costa, junto com mais dois homens e sua namorada. Foi nela que se iniciou a briga e ocorreu o homicídio.

Uma viatura passava pela região e viu uma mulher pedindo socorro. Era a namorada da vítima. Segundo ela, Denis estava sendo morto a facadas pelos dois homens. Ela ainda explicou a motivação do crime. Todos estavam bebendo bebidas alcóolicas, foi quando um dos indivíduos acusou Denis de ter roubado sua carteira, com R$ 15, que estava dentro de uma mochila.

Os criminosos, armados de foices e facas, deram vários golpes. Ao todo, o homem tinha 9 perfurações de facadas. Após o assassinato, eles arrastaram o corpo da residência para debaixo de uma árvore. Os autores fugiram do local, mas foram encontrados pela Polícia Militar.

