Diretor de presídio sofre atentado a tiros na fronteira

No início da noite desta sexta-feira (6), o diretor da Penitenciária Regional de Pedro Juan Caballero, município que faz fronteira com Ponta Porã, sofreu um atentado foi alvo de um atentado a tiros quando saía da presídio.

O diretor e nenhuma outra pessoas próxima se feriram gravemente. O jornal ABC Color, relatou que os disparos foram efetuados por dois pistoleiros em uma motocicleta.

O carro é um carro Volkswagen Gol e pelo menos três balas acertaram o veículo. O diretor Miguel Eliezer Ocampos escapou e buscou refugio na base da Diretoria de Polícia do distrito de Amambay, no Paraguai, onde recebeu socorro dos agentes.

As motivações para o crime ainda são investigadas. O Ministério da Justiça do Paraguai em uma uma nota, informou que prestará segurança ao diretor, sua família e que também investiga a autoria do crime.