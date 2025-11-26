“Diabo Loiro” é preso após atacar companheira com facão, em Ladário

Um indivíduo conhecido como “Diabo Loiro”, de 18 anos, foi preso pela Polícia Civil ontem (25) em Ladário, distante 426 de Campo Grande. Ele é acusado de delito grave de violência doméstica e estava com mandado de prisão preventiva em aberto.

De acordo com as investigações, o homem, sob efeito de drogas, teria surpreendido a companheira dele na madrugada, desferindo golpes de facão contra ela. A vítima sofreu mutilações no pé esquerdo, lesões na panturrilha direita e escoriações no braço esquerdo. No momento da agressão, a mulher dormia ao lado de seu filho de um ano de idade.

A vítima conseguiu pedir socorro ao pai, porém, quando chegaram ao local, o agressor já havia fugido. Diante da gravidade dos fatos, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do autor.

Após as investigações, a equipe de investigação localizou e prendeu “Diabo Loiro”, que possui outros registros de atos infracionais quando menor, incluindo uma tentativa de latrocínio contra um boliviano. Na ocasião ele subtraiu uma quantia em dinheiro e desferiu golpes de faca contra o homem.