Homem é detido transportando agrotóxicos contrabandeados no centro de Dourados

Homem de 25 anos, foi multado pela equipe da Polícia Militar Ambiental em R$ 300 mil por transporte de agrotóxicos contrabandeados do Paraguai na região central de Dourados, município localizado há 229 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o site Dourados Informa, a apreensão aconteceu pelos policiais do Batalhão de Polícia Militar. O flagrante aconteceu quando o condutor dirigia um caminhão no centro de Dourados e foi abordado pelos policiais .

Além do crime de contrabando, o jovem residente de Ponta Porã responderá pelo crime ambiental previsto pelo artigo 56 da Lei 9.605/1998 (produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos). A pena para esse crime é de um a quatro anos de reclusão.

O caso foi registrado na Polícia Ambiental do município.