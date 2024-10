Detento é morto com 30 facadas em penitenciária de Dourados

Na noite de terça-feira (8), um detento foi morto na Penitenciária de Segurança Máxima Harry Amorim Costa (Phac), localizada em Dourados, a aproximadamente 251 quilômetros de Campo Grande. Adriano Ramos Bento, de 33 anos, foi assassinado com 30 golpes de faca artesanal.

Conforme informações preliminares, os primeiros sinais de alerta surgiram quando um policial penal percebeu um barulho intenso vindo da cela dos presos individuais do lado A. Ao investigar, o agente acionou outros profissionais e, ao chegarem ao local, encontraram Adriano gravemente ferido. Apesar da rápida comunicação ao setor de saúde, a equipe médica constatou que o detento já não apresentava sinais vitais.

Marcos Vinicius Garcia, de 38 anos, foi identificado como o autor do crime, confessando ter desferido as facadas em Adriano. No entanto, até o momento, não se sabe o motivo do desentendimento que resultou no crime. Marcos entregou a faca artesanal utilizada no crime, conhecida entre os detentos como “chuchu”, e foi isolado em uma cela separada. A perícia foi acionada para investigar as circunstâncias do homicídio.

O caso foi registrado como homicídio e agora está sob investigação da Polícia Civil.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais