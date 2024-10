Detento é encontrado morto enforcado dentro de presídio em Dourados

Neste sábado(05), um detento de 33 anos identificado como Alex França da Silva, foi encontrado morto na cela de um presídio de Campo Grande.

O homem teria praticaso suicídio. Na cela ele dividia o espaço com mais dois detentos.

Alex foi encontrado enforcado e pendurado na cela 4. O ocorrido foi notado por agentes penitenciários depois que detentos do pavilhão 4 começara a chamar a atenção batendo nas grades.

Em um relato, um dos homens que dividia a cela e que tem problema de visão disse que esbarrou no homem após ir ao banheiro. Eele chamou outro colega para ver o que era e foram surpreendidos com o corpo do homem pendurado ao acenderam a luz.

Alex já havia tentado contra sua vida no dia 30 de agosto. Ele foi condenado por homicídio e ocultação de cadáver por um crime cometido no dia 19 de dezembro de 2020, em São Gabriel do Oeste.

Ele, uma mulher e mais um homem foram presos suspeito de matar um jovem de 18 anos. O caso da morte do detento foi registrado como a esclarecer, na Depac/Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).