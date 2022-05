Descontrolado, homem aborda ex em local deserto e enciumado quebra os vidros do veículo

Transtornado e demonstrando estar descontente com a separação, homem agride ex- mulher de 43 anos, no Jardim Veraneio em campo Grande. A vítima ficou bastante ferida e o carro onde ela estava com seu atual parceiro ficou com os vidros todos quebrados.

Segundo policiais da guarnição que atendeu a ocorrência, a mulher falou pouco a equipe, pois estava em estado de choque. “Ela apenas explicou estar com seu atual namorado sendo surpreendida pelo ex na rua, Entre Rios, região sem movimento próximo ao Parque dos Poderes” informou a PM.

Durante o ataque de ciúmes o agressor chegou entrar em luta corporal com o atual namorado da vítima. A Polícia Militar foi acionada por moradora do bairro que passou pelo local no momento da confusão.

Os policiais afirmaram que tanto ex quanto o atual namorado, fugiram do local antes da chegada da PM.

Ao chegar no local o socorro deparou com a mulher sentada em um dos bancos do veículo chorando e machucada. A mulher foi encaminhada para o CRS (Centro regional de Saúde) do bairro Tiradentes.

