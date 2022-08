Depois de atirar contra vizinhos, homem é preso em Dourados

Homem de 47 anos foi preso após atirar contra vizinhos de 34 e 38 anos no bairro Jardim dos Estados, em Dourados a 198 quilômetros de Campo Grande. O caso aconteceu por volta das 10 horas de sábado (20).

Conforme o site Dourados News, o suspeito atirou nos irmãos que estavam em uma caminhonete S10 de cor branca, mas não chegou a ferir as vítimas.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o atirador dirigindo seu veículo, um Citroen. Ao receber ordem de parada, o suspeito não obedeceu e os policiais iniciaram acompanhamento tático.

Por fim a guarnição da PM conseguiu abordar o homem próximo ao ginásio municipal da cidade.

O homem foi preso em flagrante com uma pistola 9mm com 12 munições intactas e um carregador com 13 balas de revólver.

Ele foi levado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) autuado por tentativa de homicídio e pela porte ilegal de arma de fogo.