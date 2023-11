Depoimento deve ajudar mais mulheres a denunciarem

De janeiro a 26 de novembro, 7.542 boletins de ocorrência foram registrados na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher). Nesse mesmo período, sete mulheres foram mortas em Campo Grande por seus companheiros.

No domingo (26), a apresentadora Ana Hickmann abriu o coração e revelou detalhes do relacionamento abusivo. Ela conta que era pressionada pelo marido a fazer plástica: “Ninguém quer uma gorda”.

Apesar de viver por anos um relacionamento abusivo, Ana Hickmann nunca registrou nenhum boletim de ocorrência contra o marido, Alexandre Correa, com que ficou casada por 25 anos.

Conforme a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), o número já é expressivo, com 7.542 boletins de ocorrência. Contudo, a violência pode ser ainda maior, já que muitas mulheres optam por não denunciar os seus parceiros. Levando em conta a dependência emocional e financeira, as mulheres se calam durante anos, algumas delas acabam entrando para a estatística de feminicídio.

Em um um trecho da entrevista, Ana Hickmann afirma que o ex-marido: “‘O tempo está passando’. E eu dizia: ‘Poxa, Alê, o tempo passa para todo mundo. Me sinto muito bem’. E ele: ‘Tá, mas ninguém quer uma Ana Hickman velha. Ninguém quer uma gorda. Está vendo o seu peso? Preste atenção’”, relembrou ela, emocionada. “Ele controlava a minha agenda para qualquer coisa. Não estou falando apenas dos meus trabalhos. Ele determinava quando era o dia da academia, quando era o médico. Estava me azucrinando e perseguindo para fazer cirurgia plástica. Achava que depois que tive meu filho, tinha que fazer isso”, continuou a apresentadora.

Por Thays Schneider

