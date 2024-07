“Curva da morte”: carro capota vásrias vezes após pneu estourar na MS-450

Um motorista, de 40 anos, ficou ferido após capotar o carro que conduzia em um local conhecido como “curva da morte”, na MS-450, na cidade de Aquidauana, neste sábado (20).

Segundo informações do site local A Princesinha News, a vítima relatou que seguia pela rodovia, quando um dos pneus estourou, fazendo com que ele perdesse o controle do veículo e capotasse.

O automóvel rodou várias vezes e parou com as rodas para cima. O Corpo de Bombeiros foi acionado por testemunhas e resgatou a vítima com fratura na clavícula direita.

O homem retornava do distrito de Camisão, onde trabalha, para casa.