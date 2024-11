Criminosos invadem e furtam cinco veículos no pátio do Detran em Nova Andradina

Cinco veículos acabaram furtados e levados por grupo criminoso, no domingo (24), em Nova Andradina, distante 298 quilômetros de Campo Grande, enquanto estavam estacionado no pátio do Detran (Departamento Estadual de Trânsito).

Conforme informações, foram levadas duas mobiletes de cores vermelhas, uma Honda Pop 100, além de duas bicicletas motorizadas. Como no local não há câmeras de segurança, a ação não foi gravada.

O crime aconteceu durante o dia, enquanto não havia nenhum tipo de vigilância. O caso foi registrado na delegacia da cidade e segue sob investigação até o momento. Nem os veículos, nem os suspeitos foram localizados.

