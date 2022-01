Crianças são encontradas em situação de abandono no Jardim Santa Emília

Duas crianças de 10 e 12 anos de idade, foram encontradas em condições de abandono na casa onde moravam com a mãe no Jardim Santa Emília, em Campo Grande.

O caso aconteceu hoje(27), por volta do 12h. As meninas reclamaram aos policiais que estavam sem comer a mais horas. A mãe uma mulher de 33 anos foi autuada em flagrante por abandono de incapaz e segundo os policiais já respondia pelo mesmo crime cometido no interior do estado.

De acordo com os policiais da DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico), ao verificar denúncia de tráfico de drogas, foi constatado que a mãe estava em um bar próximo a residência e na casa as meninas não tinham comida e vivam em condições caóticas de sujeira e em meio a vários animais domésticos.

Após o flagrante as vítimas foram encaminhadas a DENAR e o Conselho Tutelar foi acionado. A autora foi presa em flagrante e permanece a disposição da justiça.