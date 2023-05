Criança tem cabeça “costurada” pela prima após tortura e agressão

Uma criança, de 12, sofreu maus-tratos e teve a cabeça costurada pela própria prima, após sofrer um corte devido agressões. O crime aconteceu no município de Rio Brilhante, a 163 quilômetros de Campo Grande, e a Polícia Civil já investiga do caso.

De acordo com informações do portal Rio Brilhante em Tempo Real, a polícia tomou conhecimento do crime por meio do conselho tutelar. Durante investigações foi constatado que o crime acontecia na residência onde a criança morava, e que a autora do crime seria a prima, formada em medicina mas que não exerce a profissão.

Segundo a delegada responsável, Daniele Felismino, em um dos episódios de violênica, a menina foi agredida na cabeça, o que resultou em um corte no local. A agressora então teria feito uma espécie de sutura, uma costura no ferimento, utilizando linha, sem a vítima ser encaminhada para atendimento em unidade de saúde.

A vítima já foi retirada do convívio com a autorae e entregue para outros familiares. “Registramos o caso como Tortura, Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, mediante violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, com pena de 2 a 8 anos de reclusão. Agora vamos ouvir a suspeita da agressão e possivelmente outras pessoas”, disse a delegada ao portal.

Além do corte na cabeça, a adolescente apresentava outras marcas roxas pelo corpo devido as agressões. O caso segue sob investigação. A polícia ainda apura a denuncia de que a suspeita já concluiu ou ainda está cursando medicina.

Esse é o segundo caso registado somente essas semana de maus-tratos contra adolescente em Rio Brilhante. Na segunda-feira (8) de madrugada uma adolescente de 16 foi agredida pelo tio com pedaço de madeira e saiu correndo seminua pela rua.

Serviço

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos as denúncias podem ser feitas de forma anônima 24h por dia. Denúncias de maus tratos a crianças também podem ser comunicadas a polícia no 190 ou diretamente ao Conselho Tutelar.

