Criança é terceira vítima de colisão entre veículos na BR-262

Uma criança de quatro anos, morreu na segunda-feira(17), sendo a terceira vítima do acidente ocorrido na manhã do mesmo dia envolvendo três veículos na BR-262.

Também faleceram devido ao acidente, o jornalista Euclides Fernandes Braga Casanova(66), avô da criança e Benedito Carlos de Oliveira(69).

O Caso

O acidente ocorreu na manhã da segunda-feira(17) onde colisão frontal acabou envolvendo entre três veículos na BR-262 trecho entre Dois Irmãos do Buriti e Anastácio.

No veículo Gol, onde estava Euclides, duas vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro: sua esposa e uma criança. Ainda foi envolvido indiretamente uma carreta, que foi atingida por partes dos carros que colidiram. Nesse veículo, não houve vítima ferida.

Segundo site de notícias O Pantaneiro, a guarnição do Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionada. No local, próximo à entrada para o distrito de Palmeiras, a equipe constatou uma colisão frontal entre um veículo VW Gol de cor branca, que trafegava de Aquidauana para Campo Grande, e um veículo Chevrolet Ônix, também de cor branca, que trafegava no sentido contrário.

Logo em seguida encontraram duas vítimas fatais: o condutor do VW Gol, que já estava fora do veículo, e a outra vítima, o condutor do Chevrolet Ônix, que, devido ao impacto, foi encontrado no banco traseiro do carro.

