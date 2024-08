Criança é atingida por bala perdida enquanto brincava em frente de casa na Vila Nasser

Durante atentado a tiros contra dois homens na noite desse domingo (18), uma criança, de 8 anos, foi baleada. A vítima brincava na frente de casa, localizada na Rua José Ribeiro de Sá Carvalho, na Vila Nasser, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, registrado pela GCM (Guarda Civil Metropolitana), testemunhas disseram ter notado um veículo Volkswagen Gol parado na esquina por algum tempo. O atirador teria saído desse carro e ido em direção a dois homens em uma moto azul.

Após efetuar vários tiros contra os ocupantes da moto, o homem seguiu para o carro Gol e fugiu. Não há informações se a dupla foi atingida, mas a criança que estava brincando na frente de casa e acabou ferida por um tiro na perna. O menor foi socorrido por familiares, que o levaram até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Vila Almeida.

No muro de um imóvel foram encontradas marcas de tiro. A Guarda Civil Metropolitana fez diligências pela região, mas não localizou os outros envolvidos no caso.

