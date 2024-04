Criança de 8 anos morre após ser atingida por tronco de eucalipto em Amambai; polícia investiga o caso

Uma menina de 8 anos morreu ontem, terça-feira(23) no município de Amambai por um possível acidente ainda não esclarecido. De acordo com informações preliminares, a criança foi atingida por um tronco de eucalipto.

A polícia civil ainda investiga as circunstâncias que causaram a morte e ouvirá testemunhas para esclarecer o caso, no momento, a polícia também aguarda o laudo do exame necroscópico do IMOL( Instituto Médico e Odontológico Legal) . A vítima chegou a ser levada ao Hospital Regional, onde as equipes informaram a polícia sobre a morte da criança.

A escola onde a menina estudava divulgou uma nota de pesar pelo ocorrido.

