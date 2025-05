Criança de 3 anos é esfaqueada pelo tio em Bataguassu

O cunhado era o alvo dos golpes e o suspeito acabou preso por denúncia anônima após fugir da cena

Na tarde do último sábado (24), uma criança de 3 anos acabou sendo esfaqueada na cidade de Bataguassu. O tio é o suspeito do crime após tentar golpear o cunhado e acabar atingindo a vítima.

O crime aconteceu em uma casa na Rua Francisco Luiz Campos, no Bairro Jardim Campo Grande e o homem foi identificado como Geisiel.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu devido a uma discussão em uma reunião familiar com consumo de bebeidas alcoólicas. O pai da menina disse que teve uma discussão com o cunhado e que Geisiel teria pegado uma faca para atacá-lo.

Na tentativa de intervir, a mãe da criança que segurava a menina do colo foi separar a briga e Geisiel acabou acertando a facada na perna da sobrinha. O tio da vítima, fugiu do local levando a faca consigo.

A criança foi socorrida e levada para o pronto-socorro Santa Casa de Misericórdia. Ela teve um corte na perna esquerda e foi liberada após atendimento médico.

Os envolvidos no crime não estavam mais no local quando a Polícia Militar, que foi acionada, chegou para atender a ocorrência. O pai da vítima foi localizado posteriormente e encaminhado à delegacia. Geisiel foi encontrado e capturado pela polícia após uma denúncia anônima. Ele estava em sua casa localizada também localizada no bairro Jardim Campo Grande.

A Polícia Civil e a Perícia Técnica estiveram no local e de acordo com o jornal Cenário MS, o tio da vítima chegou a ser levado para a reconstituição do crime, mas a ação gerou tumultos de familiares e outras pessoas o local e a Polícia Militar foi novamente acionada para retirá-lo do local.

O homem foi encaminhado para a à Delegacia de Polícia Civil, onde permanece preso. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e a polícia continua as investigações.

