Criança de 10 anos é flagrado conduzindo veículo em rodovia: “Vou salvar o meu pai”

Um menino de 10 anos, foi flagrado na tarde de ontem (17), pela Polícia Militar conduzindo sozinho, um veículo Ford Ka, na BR-060, entre Chapadão do Sul e Paraíso das Águas. Aos policiais, ele disse que recebeu uma ligação no aparelho celular relatando sobre ameaças de morte e que estava indo em direção ao seu pai para salvá-lo.

Segundo o boletim de ocorrência, funcionários de um posto de combustível acionaram a Polícia, ao avistar o menino sozinho no carro. No local, o menino afirmou estar sozinho e que em casa recebeu uma ligação de um homem com uma touca preta, sem mostrar os olhos, dizendo “vem logo, senão, vou matar o seu pai”. Assustado, o garoto tirou o carro da garagem e foi em direção a Campo Grande, onde seu pai está.

Segundo a polícia, o menino relatou que mora com a madrasta e ela bate nele quando não faz os afazeres domésticos. A criança também relatou que sofre agressões com cabo de vassoura e panela.

O caso será investigado e o menor de idade encaminhado ao Conselho Tutelar.

