CPI das bets convocará dono do tigrinho, Deolane, Wesley Safadão e Jojo Todynho

Nesta terça-feira(19), na primeira reunião de trabalho da CPI das bets, foram aprovadas as convocações do dono do Tigrinho, Ken Zhang, Wesley Safadão, as influenciadoras Deolane Bezerra, Jojô Todynho, o humorista Tirulipa e outros influencers.

Ao todo, foram aprovados 170 requerimentos na sessão.Dos 168 requerimentos na pauta, 79 são pedidos de convocação. A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) é a relatora da CPI, e é uma das que quer ouvir esses convocados.

“Sua participação é essencial para entender como figuras influentes ajudam a expandir o mercado de apostas e se elas estão cientes dos possíveis danos econômicos e sociais que essa atividade pode causar”, argumenta Soraya.

A comissão investiga a associação de bets com organizações criminosas em lavagem de dinheiro. A Comissão também pediu auxílio da Advocacia-Geral da União (AGU), Polícia Federal, Receita Federal, Ministério Público Federal, Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)

Confira a lista de convocados para prestar informações na CPI. Veja a lista.

Com informações da Agência Senado.