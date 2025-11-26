Correnteza arrasta jovem no Rio Paraguai e bombeiros fazem buscas em Corumbá

Uma jovem de 18 anos desapareceu nas águas do Rio Paraguai, em Corumbá, a 413 quilômetros de Campo Grande, entre o fim da tarde e o início da noite de terça-feira (25). A principal suspeita é de que ela tenha sido arrastada pela correnteza e se afogado.

O desaparecimento ocorreu em uma área próxima à antiga Olaria, conhecida como Porto do Raul, perto do bairro Borrowski. Segundo relato feito aos bombeiros, a jovem tomava banho no rio quando submergiu e não voltou à superfície.

Segundo informações iniciais, ela estava a aproximadamente 30 metros da margem e havia sido alertada sobre a profundidade e a força da correnteza no local, mas permaneceu na água. Minutos depois, foi levada pela força do rio.

Equipes de mergulho do Corpo de Bombeiros foram acionadas e iniciaram as buscas por volta das 19h. Os militares vasculharam uma área com até cinco metros de profundidade e cerca de 50 metros da margem direita, mas não localizaram a jovem. As buscas foram interrompidas às 21h e retomadas na manhã desta quarta-feira (26).