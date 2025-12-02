Corpo em estado avançado de decomposição é encontrado em Paranhos; as investigações seguem em andamento

Na tarde desta ultima segunda-feira (1°), um corpo ainda não identificado foi encontrado em estado de decomposição com marcas de duas perfurações por arma de fogo. O caso aconteceu em Paranhos, cidade divisa entre Paraguai e Brasil, distante 477 quilômetros de Campo Grande.

Segundo as investigações, há a possibilidade de que o crime tenha ocorrido em território paraguaio, mas que a “desova” no lado brasileiro. Isso se dá ao fato de que o corpo foi encontrado muito próximo à linha divisória com país vizinho.

Junto do homem não foram encontrados documentos ou qualquer item que ajudasse na identificação. Durante análise preliminar, o corpo apresentava duas perfurações por arma de fogo, uma na cabeça e outra na região do ouvido, além de um estado avançado de decomposição. A vítima tinha pele branca, uma tatuagem de dragão no braço e outra de aranha na mão.

As autoridades recolheram o cadáver para análise necroscópica. Assim, as investigações seguem em andamento.