Corpo de recém-nascido é encontrado em meio a lixo

O corpo de um recém-nascido foi encontrado em meio a lixo em um terreno baldio na manhã desta segunda-feira (05), na parte de trás do Conjunto Residencial Flamboyant III, parte alta de Corumbá, a 417 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do portal Diário Corumbaense, o bebê foi deixado no local com uma mochila sobre o corpo. O corpo foi encontrado por moradores da região, após perceberem o comportamento inquieto de um cachorro.

O bebê estava sem roupas, próximo a lixo e a suspeita é que a morte tenha ocorrido de madrugada.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e a área foi isolada. Equipes da Polícia Civil e Perícia foram para o local realizar os procedimentos necessários e o caso está sob investigação. O corpo será levado ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) para exame necroscópico.