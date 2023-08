Corpo de pescador desaparecido no Passo do Lontra é encontrado boiando

Foi encontrado ontem (26) o corpo de Douglas Aparecido de Almeida, que havia desaparecido no Rio Miranda, a 130 quilômetros de Corumbá. Ele era funcionário de um parque hotel na região do Passo da Lontra e tinha sido visto pela última vez por volta das 23h de quinta-feira (23) pescando em um píer.

Conforme informações do portal Diário Corumbaense, uma equipe de salvamento do 3º Grupamento de Bombeiros Militar de Corumbá realizou buscas e apenas o molinete que a vítima utilizava foi encontrado.

Imagens do circuito de monitoramento mostram Douglas, sozinho, no local onde desapareceu na noite de quinta-feira. Os bombeiros não informaram em qual distância o corpo estava do local, apenas que foi encontrado boiando e que a Perícia da Polícia Civil segue para o Passo do Lontra.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.