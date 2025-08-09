Feminicídio na Fronteira: corpo de jovem paraguaia desaparecida é encontrado em fossa

Uma mulher, de 24 anos, identificada como Dahiana Ferreira Bobadilla, foi encontrada sem vida, com corpo enterrado em uma fossa perto do Rio Apa, em Bela Vista, a 324 quilômetros de Campo Grande. O corpo foi encontrado na noite dessa sexta-feira (8).

A cidade faz fronteira com Bella Vista Norte, no Departamento de Amambay, Paraguai, onde a jovem vivia. A informação foi publicada em primeira mão pelo jornal local ABC Color.

Segundo informações da imprensa local, a Polícia de Bela Vista foi acionada após a localização de um corpo em área próxima ao rio. Ao chegar lá, os agentes se depararam com a cena: a vítima estava enterrada em uma cova rasa. Após reconhecimento, familiares confirmaram que o corpo era de Dahiana, a qual estava desaparecida desde a última terça-feira (5).

Para a polícia, a mãe dela, Rosa Selva Ferreira Bobadilla, relatou que a filha saiu de casa à noite para ir até uma mercearia, mas não voltou. Na denúncia, informou que a jovem vinha sendo ameaçada pelo ex-companheiro, o brasileiro Dilson Ramão Fretes Galeano, de 22 anos, desde o fim do relacionamento.

Conforme a promotora Mirta Martínez, de Pedro Juan Caballero, já havia uma investigação contra o suspeito por violência doméstica. Com a morte de Dahiana, o caso passou a ser tratado como feminicídio. A Justiça paraguaia expediu mandado de prisão contra o investigado, que está foragido.

Dahiana era mãe de três filhos pequenos. Autoridades do Paraguai e do Brasil seguem em contato para apoiar as investigações e tentar localizar o suspeito para realizar a prisão.