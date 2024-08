Corpo de idoso é encontrado em estado de decomposição no Centro de Campo Grande

Na noite de segunda-feira (19), o corpo de José Fernando Filipe Pinto, de 62 anos, foi encontrado em avançado estado de decomposição em um imóvel localizado na Rua José Antônio, na região central de Campo Grande. A descoberta foi feita após uma denúncia, que levou policiais e peritos ao local.

O boletim de ocorrência registrado não detalha se o corpo de José foi encontrado dentro ou fora da residência. Além disso, ainda não há informações sobre se José era o proprietário do imóvel ou apenas inquilino.

Quando a equipe de peritos chegou, constatou que o corpo estava enrolado em uma coberta. Devido ao estado avançado de decomposição, não foi possível identificar de imediato sinais de violência. A causa da morte só poderá ser determinada após a realização de uma perícia detalhada.

ainda de acordo com o registro policia, no momento da descoberta, nenhum parente de José Fernando foi localizado para prestar esclarecimentos sobre a vítima ou as circunstâncias de sua morte. Com isso, o caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil como “morte a esclarecer”, e as investigações seguirão para determinar o que ocorreu.

