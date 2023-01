Corpo de homem desaparecido em maio de 2022 é encontrado em ilha de rio em Eldorado

A Polícia Militar Ambiental recolheram, na tarde de ontem (27), um cadáver masculino em uma ilha do rio Paraná no município de Eldorado, nas proximidades do Distrito de Porto Morumbi. A informação chegou aos bombeiros por um ribeirinho que avistara o corpo boiando à margem do rio.

Juntamente com o Corpo de Bombeiros, uma equipe da PMA foram ao local e localizaram o corpo, em adiantado estado de decomposição. O local foi isolado e uma equipe da perícia técnica da Policia Civil de Naviraí foi acionada. Depois da perícia, o corpo foi recolhido e entregue à Delegacia de Polícia Civil de Eldorado, para providência da necropsia.

Por meio das roupas e de uma capa de cor azul pela esposa e familiares, a PMA identificou que se tratava de um homem paraguaio, de 32 anos, que estava desaparecido desde maio de 2022.

Na época a vítima havia sofrido um acidente em uma colisão com outra embarcação, nas proximidades do local conhecido como Prainha da Amizade, no município de Itaquiraí, distante aproximadamente 35 km do local onde o cadáver fora encontrado. Mesmo depois de buscas intensivas por vários dias à época o corpo permanecia desaparecido.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.