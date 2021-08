Corpo de criança desaparecida em rio é encontrado por pescador

O corpo de uma das duas crianças que desapareceram no rio Paraguai após o acidente de duas pequenas embarcações, foi localizado por um pescador no rio Pacu. A criança resgatada pelos Bombeiros ainda não foi reconhecida, mas vestia calça verde e uma camiseta com capuz.

Conforme o sargento bombeiro, Clodoaldo da Silva, que integra a equipe de mergulhadores, depois de serem avisados pelo pescador, a equipe de buscas foi até o rio Pacu, para fazer o resgate, fato este, considerado adverso, já que o acidente aconteceu no rio Paraguai.

“Fomos avisados pelo pescador que um corpo havia emergido, fizemos o resgate e informamos a Polícia Civil, para tomar as providências. Aconteceu fato adverso, o corpo foi encontrado em um rio próximo ao rio Paraguai. Como ventou bastante à noite, o corpo foi levado para esse local junto com camalotes, dificultando a localização. Tivemos que remover esse material para a retirada do corpo. Devido à região, onde temos muito peixes, animais, não foi possível a identificação do corpo, sabemos que a criança encontrada veste calça verde e uma camiseta com capuz. Somente a Polícia Civil poderá identificar”, disse Clodoaldo.

Ainda segundo o sargento, nesta sexta, as buscas seguem com o apoio da Marinha para encontrar o segundo corpo.

O acidente

Desde a noite do acidente equipes de mergulhadores dos bombeiros e da Marinha realizam buscas pelos desaparecidos. A colisão entre embarcações aconteceu na região do Formigueiro, no rio Paraguai. O acidente foi na noite de terça-feira (10), por volta das 22h – distante cerca de 15 quilômetros do porto geral de Corumbá. Doze pessoas estavam em um dos barcos, e no outro, uma.