Contrabandistas que dificultavam ação da Polícia Federal são presos em operação

Agentes da Polícia Federal (PF) desarticulou na manhã de hoje (02), uma associação criminosa que atua nos crimes de contrabando e porte ilegal de arma de fogo. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas cidades de Fátima do Sul e Três Lagoas, onde duas pessoas foi presa em flagrante.

Segundo a PF, a Operação “Capa Preta” consiste no cumprimento de sete medidas cautelares, sendo um mandado de prisão preventiva e seis mandados de busca e apreensão, todos expedidos pela 1ª Vara Federal de Três Lagoas.

As investigações tiveram início com a prisão em flagrante de um dos investigados, por meio da qual se chegou à associação de diversas pessoas para o cometimento do crime de contrabando. Ainda conforme informações da polícia, ficou evidente que na associação de cada membro possui função própria, seja no financiamento, aquisição ou transporte das mercadorias contrabandeadas.

Nas comunicações, os associados utilizavam a expressão “CAPA PRETA” para avisar que a Polícia Federal estava realizando fiscalização ostensiva no trajeto dos contrabandistas, possibilitando, assim, que os transportadores realizassem caminhos alternativos.

Durante as buscas, duas pessoas foram presas em flagrante delito, bem como apreendidas uma arma de fogo, diversas joias de elevado valor e centenas de pacotes de cigarros.

