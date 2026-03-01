Confusão com tiros em tabacaria deixa três feridos durante a madrugada em Campo Grande

Segurança e duas pessoas, incluindo uma adolescente, foram baleados; local amanheceu com marcas de sangue e sinais de correria após o tumulto

Uma briga generalizada terminou com três pessoas feridas a tiros na madrugada deste domingo (1º), em uma tabacaria localizada na Avenida Manoel da Costa Lima, nas proximidades do Trevo Imbirussú, em Campo Grande. O caso aconteceu durante a madrugada e assustou moradores da região.

As primeiras informações apontam que o segurança do estabelecimento e outras duas pessoas, entre elas uma adolescente, foram atingidos pelos disparos durante a confusão. Todos foram socorridos e levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Leblon.

Na manhã deste domingo, ainda era possível ver as marcas da violência em frente ao local. Havia sangue espalhado pela calçada, copos jogados no chão e fitas de isolamento, usadas pela polícia durante o atendimento da ocorrência.

A Polícia deve investigar o que motivou a briga e quem fez os disparos. Até o momento, não há confirmação sobre suspeitos presos.

