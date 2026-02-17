Confusão após Carnaval termina com dois esfaqueados e feridos em Jardim

Briga generalizada após festa mobilizou equipes de emergência e levou envolvidos para delegacia

Na madrugada desta terça-feira (17), o fim das comemorações de Carnaval terminou em violência e deixou duas pessoas feridas na Avenida Duque de Caxias, em Jardim, município localizado a cerca de 224 quilômetros de Campo Grande. Na briga, Um homem de 31 anos sofreu seis perfurações provocadas por uma arma artesanal conhecida como “chucho”.

Segundo o boletim de ocorrêmncia, a PM (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul) informou que as equipes da corporação foram acionadas após uma briga envolvendo diversos foliões tomar conta da via. Quando chegaram ao local, os policiais encontraram uma pessoa ferida e um cenário de confusão generalizada, sendo necessário o uso de recursos de dispersão para controlar a situação.

Um jovem de 22 anos, apontado como autor dos golpes, relatou que foi até o local acompanhado da esposa depois de saber que o cunhado participava da briga. Durante o tumulto, ele afirmou ter encontrado a arma improvisada no chão e a utilizado contra pessoas que participavam da confusão.

Além do homem ferido, uma jovem de 25 anos também sofreu lesões. As vítimas receberam atendimento do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul e foram encaminhadas para atendimento hospitalar. O homem apresentava múltiplas perfurações, enquanto a mulher teve ferimentos no rosto e uma lesão no ombro.

Após o atendimento médico, todos os envolvidos foram levados para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Jardim. O caso foi registrado e será investigado.

