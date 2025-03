Confirmado! Vítima de feminicídio no Aero Rancho, estava viva quando foi queimada no poço por seu companheiro

O laudo necroscópico confirmou que Gisele Cristina Oliskowiski, de 40 anos, ainda estava viva quando foi jogada em um poço desativado e teve o corpo queimado por seu companheiro, Jeferson Nunes Ramos, no dia 1º de março, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande (MS).

Durante uma discussão, Gisele foi atingida por uma pedrada na cabeça, que a fez cair no chão. O corpo da vítima foi arrastado até um poço desativado nos fundos da casa do suspeito, onde ele ateou fogo. O laudo apontou que a pedrada não foi fatal, pois causou apenas um pequeno hematoma e não fraturou o crânio.

Os exames também confirmaram que a causa da morte foi decorrente da carbonização do corpo, com sinais claros de asfixia. Em relação ao suspeito, o juiz Aluízio Pereira dos Santos, titular da 2ª Vara do Tribunal do Júri, aceitou a denúncia do MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) e decidiu que Jeferson será julgado pelo feminicídio de Gisele.

A primeira audiência para ouvir as testemunhas de acusação foi marcada para o dia 20 de maio. Jeferson responderá por feminicídio, com agravante, já que o crime foi cometido de forma a dificultar a defesa da vítima, que deixou duas filhas. O réu permanece preso preventivamente.

